Курс гривни к евро составляет 41 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" к национальной валюте остался на уровне показателя предыдущего дня – 39,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослабился на 30 копеек - до 41 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 40 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,31 грн, евро – 37,74 грн.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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