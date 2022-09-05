Курс наличного доллара в "ПриватБанке" к национальной валюте остался на уровне показателя предыдущего дня – 39,90 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня – 40,40 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро – 39,40 грн за евро.
Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,31 грн, евро – 37,45 грн.
Курс во время войны:
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен бы отклоняться от официального более чем на 10%.
21 июля Национальный банк повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Что будет с гривной в сентябре: эксперт оценил возможности стабилизации курса
- Доллар по 90 гривен: появился прогноз, что будет с курсом валют до конца года
- Доллар по 50: эксперт оценил риски падения гривны в 2023 году