По его словам, сложившаяся ситуация требует полного переформатирования БЭБ с заменой руководства и очищения судебной системы от коррумпированных кадров.

Инициирование спецрасследования БЭБ в отношении совладелицы Ibox-bank Елены Шевцовой вопреки решению Верховного Суда обусловлено личным конфликтом между владелицей и руководителем подразделения детективов БЭБ Александром Ткачуком. Об этом в своем блоге на Censor.net пишет политический эксперт, бывший нардеп Александр Черненко.

"Ходят упорные слухи, что ломают через колено судебную систему, игнорируя решение Верховного суда и "догоняют" IBOX по очень прозаической причине - личный конфликт Александра Ткачука и Елены Шевцовой. Говорят, что в ходе расследования Шевцова отказалась "слышать" Ткачука, что на фоне разгрома действий следствия в Верховном суде стало причиной для "личняка". Если это так, то ситуация еще хуже, чем кажется. Потому что тогда получается, что ради личный амбиций человека с сомнительной репутацией используется один из самых мощных правоохранительных органов", - пишет экс-нардеп.

Он напомнил, что 13 марта судья Лычаковского районного суда Львова Владимир Мармаш удовлетворил ходатайство детективов БЭБ об осуществлении спецрасследования в отношении совладелицы Айбокс банка Елены Шевцовой, которую подозревают в отмывании около 5 млрд гривень для нелегальных казино. Адвокат Шевцовой Артем Сытка назвал ходатайство БЭБ необоснованным, поданным за пределами сроков и полномочий детективов и прокуроров, а законность решения суда - поставил под сомнение.

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Он отметил, что БЭБ распространило пресс-релиз об инициировании спецрасследования, в котором даже не упоминается решение Верховного суда, который закрыл это дело.

"Представителям БЭБ так не терпелось получить от суда нужное решение, что решили подстраховаться и надавить на судей еще и в информационном пространстве. Накануне заседания суда бюро распространило пресс-релиз, что детективы Бюро обратились в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу совладелицы Айбокс банка. В пресс-релизе нет ни слова о том, что Верховный суд уже поставил точку в этом разбирательстве. Но в конце есть ремарка, не имеющая отношения к сути рассматриваемого судом дела, что "ранее такой механизм был применен к Медведчуку, Деркачу и другим беглецам, предателям, российским военным преступникам и фигурантам громких коррупционных кейсов". Ни одна из перечисленных категорий правонарушителей в компетенцию БЭБ не входит. Но чего не сделаешь для фабрикации расследования", - отметил экс-нардеп.

По его словам, процессом возобновления преследования совладелицы IBOX-BANK руководит глава детективов Ткачук, который "выстроил целую коррупционную сеть при содействии судей Лычаковского районного суда Львова Григория Жовнира и Владимира Мармаша".

"Ткачук использует влияние и связи в Офисе Генерального прокурора для обеспечения нужных решений и личного обогащения. Его поддерживает бывший заместитель главы БЭБ Виталий Гагач, который также имеет прочные связи среди силовиков. В журналистских расследованиях фигурируют аудиозаписи, которые подтверждают, что Ткачук лично инструктировал судью Мармаша, добиваясь нужных решений", - отмечает Черненко.

По его словам, сложившаяся ситуация требует полного переформатирования БЭБ с заменой руководства и очищения судебной системы от коррумпированных кадров.