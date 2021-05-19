По словам премьера, продолжается верификация субсидий, которую проводит Минфин.

Правительство Украины упрощает процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг с мая текущего года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров.

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«С мая этого года были введены новые правила получения помощи. Мы внимательно анализировали ситуацию, и сегодня внесли определенные коррективы в эти правила. Новые изменения позволят передавать субсидии без подачи соответствующего заявления за некоторыми исключениями», - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что продолжается верификация субсидий, которую проводит Минфин, что является «справедливым и правильным, чтобы их получали те, кто действительно в них нуждается».

«Также новые изменения коснутся вопросов наличия нескольких объектов жилья: если вы владелец 3, 4 квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. При этом, если у вас квартира в городе и дом в селе, то это вам не помешает получить помощь», - подчеркнул премьер.

Также, по его словам, субсидия может быть назначена, если человек имеет еще одно жилье на правах общего владения с другими людьми.

Кроме того, претендовать на субсидию можно, имея на депозите до 100 тыс. грн.

«Это также не станет преградой, например, для пенсионеров, если у них есть какие-то накопления, которые они осуществляли на протяжении своей трудовой жизни», - сказал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что до мая в Украине субсидийную помощь получали практически 3 млн домохозяйств, и новые правила верификации коснутся только нескольких процентов от этих 3 млн субсидиантов - это преимущественно те люди, которые имеют существенные теневые доходы, но хотят и далее получать субсидию фактически незаконно.

Шмыгаль отметил, что дела о назначении субсидий, которые ранее в отдельных случаях рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы соцзащиты на местах.

«Это позволит в 3 раза сократить сроки рассмотрения заявлений от людей», - подчеркнул глава правительства.

Субсидии в Украине: что необходимо знать

По состоянию на 23 февраля 2021 года льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользовались 1,8 млн украинцев, а размер льгот составлял от 25% до 100% стоимости.

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

В марте 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

В апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий.

20 апреля 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять субсидиантов с 1 мая.

14 мая 2021 года Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

18 мая 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как переоформить субсидию.

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Автор: Екатерина Жирий