Попытка рейдерского захвата бизнеса: Елена Шевцова прокомментировала санкции против нее

Владелица Ibox Bank обвинила во введении санкций против нее ряд бывших и действующих чиновников, в частности бывшего начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Артема Шило, руководителя детективов БЭБ Александра Ткачука и экс-заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого. Предпринимательница планирует обжаловать введение санкций в судебном порядке как незаконные и безосновательные.

Об этом заявила Елена Шевцова в социальной сети Facebook.

"Эта ситуация возникла в связи с личным конфликтом с группой лиц: Артемом Шило, экс-сотрудником СБУ, подозреваемым НАБУ в хищении 100 млн грн "Укрзализныци". Именно Шило стал инициатором незаконного преследования меня правоохранительными органами, а также давления, шантажа и прямого вымогательства средств. Сейчас он фигурант расследования НАБУ. Александром Ткачуком, начальником детективов БЭБ, фигурантом ряда журналистских антикоррупционных расследований, который скандально известен тем, что искалечил в ходе ДТП молодую женщину. Дмитрием Вербицким, бывшим заместителем генерального прокурора, фигурантом дела НАБУ о незаконном обогащении чиновника на десятки миллионов гривен", - отметила владелица IboxBank.

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По ее словам, за введением санкций стоит попытка отдельных должностных лиц способствовать рейдерскому захвату ее бизнеса.

"Я совершенно не понимаю, за что против меня были применены санкции. Я патриот своей страны не на словах, а на деле. Поддерживала наших защитников и делала все для создания надежного тыла, платила налоги, развивала бизнес. Прежде всего я мама пятерых детей, одному из которых исполнился всего один год. Я создала компанию, которая обеспечивала работой до 2023 года около тысячи человек. Компания, которая переросла в дальнейшем в банк, который был одним из лучших 10 банков Украины. Поэтому спрашиваю: за что? Потому что на мой бизнес кто-то положил глаз? Так, может, не против меня тогда нужно вводить санкции, а против этих людей - Шило, Ткачука, Вербицкого?" - продолжает Елена Шевцова.

Также она утверждает, что с первых дней войны поддерживает наших защитников, а ее муж с начала полномасштабного вторжения принимал активное участие в боевых действиях, а именно возле города Бахмут.

"За время войны мной были куплены бронеавтомобили для сил обороны на сумму более $1 млн, перечислены средства в размере 52 млн грн для обеспечения восстановления здоровья защитникам, попавшим в плен, восстановлен поврежденный корпус КИМО, восстановлен и отремонтирован роддом в Одессе, проведены и обеспечены линии водоснабжения в больницах Николаевщины, организован бесплатный центр для переселенцев из Николаевской и Запорожской областей. И это лишь некоторые факты поддержки мной и моей семьей нашей страны и курса Президента", - объясняет владелица Ibox Bank.

Предпринимательница отмечает, что действия чиновников, которых она обвинила в причастности к примененным против нее санкциям, не запугают ее и будут обжалованы ею в суде.

"Вы думаете, что ваши преступные "ноу-хау" в виде санкций, которые вы "нарешали" меня остановят? Они мне даже не навредят. Эти санкции - признак вашего страха и ничтожества. Буду обжаловать незаконные решения против меня в судебном порядке, поскольку только суд должен определять вину, а не кучка перепуганных коррумпантов-уклонистов. А моя совесть - чиста, я люблю свою страну и продолжу работать на ее победу и развитие. Слава Украине!" - подытожила Елена Шевцова.