Госсекретарь напомнил, что средства, которые выделяют на закупку оружия для Украины, остаются в США.

Соединенные Штаты Америки сосредоточены на том, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы пережить 2024 год. В частности, речь идет об утверждении Конгрессом дополнительного финансирования, о котором попросил президент Джо Байден. Отсутствие этих денег создаст настоящую проблему. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе в интервью CNBC.

"Волшебного горшка с деньгами не существует. Если мы не получим эти деньги, это будет настоящая проблема. Это настоящая проблема для Украины. Я думаю, что это проблема для нас и лидеров во всем мире. Из тех денег, которые мы просим, 50 миллиардов долларов тратятся прямо в США на закупки товаров для обороны Украины. Это сделано в Америке. Это американские рабочие места", – указал политик.

Он добавил, что верит в поддержку помощи Украине в обеих палатах Конгресса, но еще нужно достичь согласия.

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По словам Блинкена, Россия в Украине терпит стратегическое поражение, поэтому важно поддержать Киев. Война не продлится бесконечно, поэтому и расходы на помощь будут не постоянными.

Помощь США для Украины

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белом доме, чтобы обсудить свой запрос на финансирование Украины, Израиля и границы. Президент и его помощники предупредили, что отказ одобрить финансирование может принести победу президенту РФ Владимиру Путину.

По данным СМИ, спикер Палаты представителей Майк Джонсон не примет любую сделку с Сенатом и Белым домом о безопасности границы, что предусматривало бы продолжение помощи Украине.

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