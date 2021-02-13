В Международном валютном фонде назвали переговоры миссии фонда с украинскими властями продуктивными, но требуют продемонстрировать прогресс в реформах, чтобы достичь соглашения о получении нового транша.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) провела с украинскими властями продуктивные переговоры, но Украина должна продемонстрировать больше прогресса в реформах, чтобы достичь подписания соглашения о новом транше по пятимиллиардной программе финансовой помощи.

Об этом постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил сегодня, сообщает DW.

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«Дискуссии будут продолжаться», - цитирует его слова агентство Reuters.

По словам Люнгмана, переговоры прежде всего были сконцентрированы на усилении управления в Национальном банке Украины, регуляторных рамках для банковского надзора, мерах по уменьшению среднесрочного фискального дефицита, законодательстве по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судебной системы, а также на политике в энергетической сфере.

Помощь МВФ: что известно

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by.

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Автор: Леся Лещенко