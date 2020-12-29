В министерстве сообщили, что повышение тарифов покроется увеличенным размером субсидии.

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины.

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«При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В министерстве отметили, что те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии. В том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию, и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

«Кроме этого, почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника», - добавили в министерстве.

В ноябре 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,96 млн граждан, а ее средний размер увеличился в 2,2 раза по сравнению с октябрем и составил 1601,53 грн.

Долги за коммуналку

На конец декабря 2019 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составляла 63,7 млрд грн.

На конец января 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла на 4,7% по сравнению с декабрем 2019 года - до 67 миллиардов гривень.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 миллиарда гривень.

По состоянию на сентябрь 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась на 1,6% по сравнению с августом 2020 года – до 54,4 млрд грн.

Госбюджет-2021 и субсидии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривал 104 млрд грн на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 млрд грн.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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Автор: Анна Бредихина