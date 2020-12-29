Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины.
Читайте такжеВ платежках украинцев появится новая статья расходов - прогноз
«При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В министерстве отметили, что те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии. В том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию, и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.
«Кроме этого, почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника», - добавили в министерстве.
В ноябре 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,96 млн граждан, а ее средний размер увеличился в 2,2 раза по сравнению с октябрем и составил 1601,53 грн.
Долги за коммуналку
- На конец декабря 2019 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составляла 63,7 млрд грн.
- На конец января 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла на 4,7% по сравнению с декабрем 2019 года - до 67 миллиардов гривень.
- Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 миллиарда гривень.
- По состоянию на сентябрь 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась на 1,6% по сравнению с августом 2020 года – до 54,4 млрд грн.
Госбюджет-2021 и субсидии
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривал 104 млрд грн на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 млрд грн.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.
- 21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- 25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram