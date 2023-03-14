Также с 1 марта состоялась индексация ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

10,5 миллиона украинцев с 1 марта получили проиндексированные пенсии, при этом впервые была осуществлена индексация самых низких пенсий.

"С 1 марта состоялась индексации пенсионных выплат для 10,5 млн пенсионеров. Впервые была осуществлена индексация самых низких пенсий", - сообщает Министерство социальной политики.

Кроме индексации пенсий, с 1 марта состоялась индексация ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

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Сообщается, что эти выплаты также проиндексированы на 19,7% для 167 тыс. пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. Размер повышения выплат после перечисления не может превышать 1,5 тыс. грн.

Пенсии в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Кабмин принял постановление "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что размер средней пенсии в Украине после индексации с 1 марта превысил показатель в 5 тыс. грн.