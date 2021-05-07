Гривня по официальному курсу ослабла до 27,76 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 11 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,76 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,49 грн/евро, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 11 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2776,41 (7 мая - 2772,05);

100 EUR - 3349,04 (7 мая - 3341,29).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,64/27,85 грн/долл., к евро – на уровне 33,15/33,55 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 7 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,72 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий