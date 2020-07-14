В Украине обновили показатель зарплаты для расчета пенсий

Средняя зарплата за май выросла на 220 гривень.

Пенсионный фонд Украины 14 июля утвердил новый показатель средней зарплаты за май 2020 года, который влияет на расчет размера пенсии. Показатель сейчас составляет более 9,5 тысячи гривень.

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Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

В частности, показатель средней зарплаты для расчета пенсии за май 2020 года составляет 9 546 гривень 32 копейки.

"Утвержден показатель средней заработной платы за май 2020 года, которая согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии", - говорится в сообщении.

Как известно, в апреле показатель средней зарплаты составил 9 325,93 гривни. Таким образом, показатель увеличился на 220,39 гривни.

Как сообщает УНИАН, Кабинет министров от 1 сентября планирует увеличить минимальную зарплату в Украине до 5 тысячи гривен. От 1 января 2021 года она увеличится до 6 тысяч гривень, а с 1 июля следующего года до 6,5 тысячи гривень.

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