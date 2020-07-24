Государство может выкупать облигации на вторичном рынке - Шмыгаль

По словам Шмыгаля, выкуп ОВГЗ государством не может быть постоянной практикой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает, что государство может выкупать облигации внутреннего государственного займа на вторичном рынке в отдельных экстренных случаях, но это не может быть постоянной практикой.

Об этом он сказал журналистам в ходе своего визита в Брюссель, где состоялось подписание меморандума и кредитного соглашения о выделении Украине помощи от ЕС.

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«Относительно ОВГЗ. Мы осуществляем размещение государственных ценных бумаг. Каждое размещение дает лучший результат с точки зрения сроков и процентной ставки», - сказал Шмыгаль.

Выкуп ОВГЗ

«Что касается покупки на вторичном рынке, выкупа государством, то это возможно в экстренных или отдельных случаях, но это не может быть практикой. Это возможно, но решение о целесообразности принимает Министерство финансов», - сказал Шмыгаль.

Хронология событий

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам первой недели июля 2020 годасократился на 586,65 миллиона гривень, или на 0,6%, – до 99,02 миллиарда гривень.

По состоянию на 10 июля 2020 года объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины сократился на 3,33 млрд грн, или на 3,4%, – до 95,69 млрд грн.

Текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 11,2%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 20,1 млрд грн, или на 17,4%.

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