Ожидается, что из-за подорожания импорта украинцы перейдут в большей степени на потребление товаров, изготовленных в Украине.

Влияние изменения официального курса гривни на экономику будет скорее положительным, ведь такое решение поможет стимулировать экспорт.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире всеукраинского телемарафона.

"В целом влияние на экономику будет скорее положительное, мы считаем, что решение Нацбанка о пересмотре курса является правильным, поскольку помогает стимулировать экспорт. Экспорт, экспортная выручка в разные периоды составляли от 30% до почти 40% нашего ВВП, это очень важный вклад в общую экономическую активность", - сказал Кудин.

По его словам, ситуация, когда внутренние цены выросли, а курс гривни, по которому экспортеры могли обменивать свою валютную выручку, оставался на прежнем уровне, создавала неблагоприятные условия для экспорта.

"Сегодня после решения Нацбанка наши экспортеры имеют больше возможностей, соответственно, мы ожидаем, что такое решение приведет к большему притоку валюты в Украину", - подчеркнул заместитель министра.

Что касается импорта, то, по словам Кудина, очевидно, что импортные товары подорожают.

"Здесь парадоксальная ситуация: без сомнения, каждый из нас ощутит подорожание импортных товаров, которые закупаются за валюту. Но, с другой стороны, каждый из нас наблюдает постоянный рост цен, инфляцию, и задача правительства и НБУ – максимально эту инфляцию обуздать. Как не парадоксально, такой шаг, который направлен на то, чтобы выровнять ситуацию, с одной стороны, приведет к росту цен на отдельные товары, а, с другой стороны, будет сдерживать инфляцию, так как сократится объем спроса на импортные товары. То есть украинцы перейдут в большей степени на потребление товаров, изготовленных в Украине", - сказал он.

Заместитель министра отметил, что для украинской экономики это будет лучше, поскольку внутренние производители смогут продать больше своих товаров, и больше денежной массы останется в стране, что, соответственно, будет способствовать усилению экономической устойчивости Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 21 июля повысил официальный курс на 25% – до 36,57 грн/долл.

В Министерстве финансов отмечают, что ослабление Национальным банком официального курса гривни позволит привлечь в государственный бюджет Украины дополнительные 30 млрд грн до конца года.

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