В компании GlobalMoney просят клиентов и партнеров не реагировать на информационные провокации.

Оператор системы электронных денег GlobalMoney заявил об очередной информационной атаке с использованием т.н. «черных PR-технологий».

Об этом говорится в заявлении компании, распространенной в СМИ.

«В последние несколько месяцев в ряде СМИ не очень высокого качества появились публикации, построенные на домыслах и неправдивой информации о принципах работы оператора системы электронных денег GlobalMoney и ее эмитента «Банка Альянс», - говорится в заявлении.

В частности, в одном из сюжетов передачи национального телеканала была указана неправдивая и откровенно манипулятивная информация о деятельности GlobalMoney. После уведомления руководства телекомпании о возможных правовых последствиях распространения неправдивой информации, ролики каналом были удалены. Следующим этапом заказчиками информационной атаки была размещена «авторская колонка» одного из «экспертов», которая, некоторыми положениями фактически нарушает ст.232 уголовного кодекса Украины. Юристы компании уже подали заявление о нарушении закона в соответствующие органы.

«Апогеем информационной атаки стал запрос на комментарий, присланный руководству АО «Банк Альянс» якобы от журналиста «Слідство.Інфо» Дмитрия Реплянчука, в котором была указана информация о подготовке сюжета для «24 канала» и просьба предоставить комментарий по мотивам очередной фейковой публикации», - говорится в сообщении компании.

В свою очередь, Дмитрий Реплянчук на своей странице в Facebook разместил информацию, опровергающую как подготовку сюжета, так и то, что он сотрудничает с «24 каналом», а также сообщил о том, что под его фото по указанному номеру скрывается мошенники.

«Мошенники присылают от моего имени и имени «Слiдства.Iнфо» фейковые информационные запросы. Вот такое сообщение поступило представителям «Банка Альянс» якобы от моего имени. Конечно, с левой сим-карты. Официально сообщаю, что сейчас я не готовлю материалов об этом банк и платежные системы «GlobalMoney». И с 24-м телеканалом я не сотрудничаю, если на то пошло», - написал он.

В компании GlobalMoney просят клиентов и партнеров не реагировать на информационные провокации, а заказчикам информационной атаки предлагают сосредоточиться не на методах недобросовестной конкуренции, а на развитии fintech в Украине и выполнении норм действующего законодательства, в том числе идентификации пользователей.

Напомним, в конце 2020 года сообщалось, что компания GlobalMoney первой из украинских операторов электронных денег интегрировала в свою систему механизм идентификации пользователей с помощью BankID. В данный момент все операции с электронным деньгами GlobalMoney, в том числе пополнение кошельков и выведение средств, выполняются исключительно после идентификации пользователя.

Также напомним, что GlobalMoney и Банк Альянс за 2 месяца пресекли более 40 попыток использования электронных кошельков в преступных целях. Это стало возможным благодаря системе постоянного совместного финансового мониторинга. Обнаружение и блокировка кошельков, которые могут быть использованы в противозаконных целях происходит мгновенно при первом подозрении, а информацию о таких кошельках передают правоохранительным органам.

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Автор: Иван Бойко