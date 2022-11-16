Курс наличного доллара у "Приватбанка" остался на уровне предыдущего дня - 40,30 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 20 копеек - до 41,20 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн за долл., евро – 40,20 грн за евро.
Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.
Что происходит с курсом во время войны:
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.
21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.
В госбюджет на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.
В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%. По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50.
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