НБУ назвал дату первого аукциона своп на 2 миллиарда гривень

Минимальная сумма заявки банка - 10 миллионов гривень.

Национальный банк Украины проведет первый аукцион своп процентной ставки среди банков 2 июля.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 12:00 2 июля через функционал FX Trading торговой системы Refinitiv или функционал IB Chat системы Bloomberg. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00. Минимальная сумма заявки банка - 10 млн грн. Общий объем аукциона - 2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.

В НБУ пояснили, что своп процентной ставки позволит банкам зафиксировать ставку по кредитам на долгий период на одном уровне и «застраховать» их от изменений стоимости ресурсов. Это, в свою очередь, будет способствовать развертыванию долгосрочного кредитования в гривне.

Справка УНИАН: своп (от англ. Swap - обмен, замена) является соглашением об обмене активов, процентных выплат, процентных ставок или других характеристик, указанных в соглашении, с целью оптимизации структуры капитала компании и получения дополнительного дохода. Соглашение между двумя участниками рынка об обмене в будущем платежами в соответствии с условиями соглашения. Фактически своп заключается в изменении денежного потока с одними характеристиками на денежный поток с другими характеристиками.

Как сообщал УНИАН, в мае НБУ утвердил положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки, что открыло путь к внедрению нового инструмента, который позволит оживить в Украине долгосрочное банковское кредитование.

5 июня 2020 года Национальный банк Украины ввел новые меры по поддержке банковского сектора в текущих экономических условиях.

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