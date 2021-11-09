Регулятор установил требования к раскрытию данных, в частности, на вебсайтах финучреждений.

Национальный банк Украины расширил и конкретизировал объем информации, подлежащий раскрытию участниками небанковского финансового рынка, а также усовершенствовал порядок ее раскрытия.

Об этом говорится на сайте регулятора.

"Национальный банк установил требования к раскрытию данных на веб-сайтах финучреждений и в местах предоставления услуг клиентам. Соответствующие требования будут распространяться на участников рынка небанковских финансовых услуг в течение всего срока пребывания в Государственном реестре финансовых учреждений", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ НБУ объяснили, почему банки не хотят кредитовать бизнесКроме того, отмечается, что в открытом доступе будет информация об обособленных подразделениях и перечне лиц, оказывающих посреднические услуги.

"Обязательной для раскрытия будет бухгалтерская информация – будет обнародоваться годовая финансовая и консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная независимыми аудитором, вместе с его отчетом", – отмечается в сообщении.

Напомним, 7 октября 2021 года Нацбанк утвердил требования к раскрытию небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об услуге потребительского кредитования и полную стоимость кредита для потребителя.

По данным платформы для работы с открытыми данными Opendatabot, задолженность украинцев перед микрокредитными организациями в 2020 году составила 14,8 млрд грн.

Автор: Богдан Слуцкий