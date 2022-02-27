Шевченко обратился к депутатам с просьбой повлиять на торговые сети и АЗС, которые безосновательно отказывают гражданам в оплате товаров карточками.

Вся банкоматная сеть украинских банков работает, и Национальный банк обеспечивает подкрепление банков наличными.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко во время онлайн-заседания парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Осуществляются все расчеты карточками бесперебойно. Вся банкоматная сеть работает. НБУ обеспечивает подкрепление наличными. У нас сегодня есть ситуации в нескольких регионах, где за выходные банкоматы опустошены, но с завтрашнего дня мы начинаем работать уже со стратегическими запасами наличности, и завтра все банки подкрепят банкоматы - те, кто физически выйдут на инкассаторские линии", - сказал Шевченко.

Он также обратился к депутатам с просьбой повлиять на торговые сети и АЗС, которые безосновательно отказывают гражданам в оплате товаров карточками.

"Есть торговые сети и АЗС, которые начали отказывать клиентам в расчете карточками, несмотря на то, что терминальное оборудование, сетевое, банковское работает. Это вызывает дополнительную опасность, потому что граждане бегут в банкоматы, потом идут в сеть, потом инкассаторские службы едут тоже, чтобы инкассировать наличные. Поэтому я обращаюсь к вам применить ваши коммуникационные возможности, чтобы прекратить безосновательный отказ сетей в расчете карточками. Сегодня все деньги сетям зачисляются своевременно", - подчеркнул Шевченко.

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