Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,75 грн за долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек - 40,25 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 10 копеек - до 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,75 грн за долл., евро - 39,75 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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