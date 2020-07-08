Зеленский заявил, что из-за сильной гривни закрылось много предприятий

Кроме того, президент прокомментировал заявление экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая призвала Международный валютный фонд "заморозить" сотрудничество с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает независимость Национального банка Украины, но убежден, что из-за курса гривни, который сохранялся в стране в последнее время, многие украинские предприятия закрылись.

Об этом он сообщил во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области.

"То, что предприятия недополучили миллионы и закрылись из-за этого курса - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый (Национальный - УНИАН) банк и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем - как мы можем жить, если даже у нас бюджет посчитан по курсу 30 гривень (за доллар - УНИАН), а гривня вы видите, какая у нас... все пострадают. Нам говорили, что это рыночные условия, Нацбанк независим и т.д. и мы это прекрасно все знаем", - заявил Зеленский.

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Кроме того, президент прокомментировал заявление экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая призвала Международный валютный фонд "заморозить" сотрудничество с Украиной и требовать досрочно погасить кредиты, пока президент Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Нацбанка.

"Сегодняшнее например заявление госпожи Гонтаревой, что МВФ надо срочно не оказывать поддержку Украине, пока Зеленский не назначит председателя Нацбанка. Людей, которые "помогают" Украине из-за границы - их хватает, но мы знаем, сколько украинских предприятий из-за этого курса просто закрылись. И курс, и COVID-19 - мы выйдем из этой ситуации и все стабилизируем. Я в этом уверен", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

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