Теперь закон передан на подпись президенту Украины.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год ", в соответствии с которым минимальная зарплата с 1 сентября составит 5 тыс. грн.

Читайте такжеРада повысила минимальную зарплату в УкраинеКак сообщает сайт парламента, закон передан на подпись президенту.

В графе "Дата и состояние прохождения" указано, что 29 августа закон возвращен с подписью председателя Верховной Рады и передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Минимальная зарплата в Украине:

Верховная Рада приняла соответствующий закон 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 выросла на 550 грн и составляет 4723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

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Автор: Тамара Отовская