Министерство финансов Украины предусмотрит увеличение расходов по программе развития индустриальных парков на 2023 год при условии, что эта программа покажет свою эффективность для экономики в 2022 году.

Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава на III форуме индустриальных парков, организованном Торгово-промышленной палатой Украины.

По его словам, эффективность индустриальных парков надо оценивать не по их количеству, а по объему привлеченных инвестиций, а также по числу созданных рабочих мест. "Индустриальный парк без рабочих мест, без инвесторов, которые вкладывают туда деньги – по сути не имеет смысла", - подчеркнул А.Кава.

Он отметил, что в проекте госбюджета-2022 Минфин впервые за много лет предусмотрел выделение 400 млн грн на развитие индустриальных парков. Эти деньги будут использованы для создания инженерно-транспортной инфраструктуры ИП и компенсацию процентных ставок по кредитам для управляющих компаний и резидентов парков.

"Это стимулы, которые могут использоваться для создания новых качественных индустриальных парков и способствовать привлечению туда новых резидентов. Если эти 400 млн грн будут использованы, и в следующем году покажут результат, я уверен, что в бюджете 2023 можно предусмотреть большую сумму. Главное – показать эффект для экономики и граждан", - резюмировал замглавы Минфина.

Напомним, Верховная Рада в октябре приняла законопроект №4416-1, предусматривающий в том числе возможность бюджетного финансирования для подведения инфраструктуры и инженерных сетей к индустриальным паркам, возможность компенсации стоимости подключения к сетям внутри парка.

Документ обязывает правительство в течение 5 лет начиная с 2022 г. выделять из госбюджета не менее 2 млрд грн в год на развитие индустриальных парков.

Ранее заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский отмечал заинтересованность местных властей в создании и развитии индустриальных парков. Вместе с тем, по его словам, данный инструмент не сможет эффективно работать без финансовых, налоговых и таможенных стимулов, которые являются общепринятой мировой практикой.

Автор: Иван Бойко