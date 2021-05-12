В 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5%, до 22,1 млрд грн.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль в 7,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,2 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в компании, это беспрецедентное увеличение налоговых выплат во время пандемии коронавируса позволит поддержать города, в которых работают предприятия «Метинвеста», своевременно и в полном объеме выплачивать заработные платы работникам коммунальной сферы и медикам.

«Предприятия группы «Метинвест» в первом полугодии 2021 года заплатят налог на прибыль, пополнив государственный бюджет на 10,2 млрд грн (для сравнения – в первом полугодии 2020 года уплаченный налог на прибыл составил около 1,4 млрд грн). Таким образом, по итогам полугодия выплаты налога на прибыль выросли в 7,4 раза», - сообщили в компании.

Отмечается, что «Метинвест» – один из крупнейших налогоплательщиков в Украине. В 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5%, по сравнению с 2019 годом, до 22,1 млрд грн.

Читайте такжеГруппа «Метинвест» с 1 мая повышает зарплаты своим сотрудникамКак сообщал УНИАН, еще в начале распространения коронавируса «Метинвест» решил отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу.

Сумма налогов, которые выплатили предприятия группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, криворожские предприятия «Метинвеста» – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период «Метинвест» дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали

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Автор: Иван Бойко