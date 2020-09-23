Также Минздрав планирует расширить сеть аптек, участвующих в программе реимбурсации "Доступные лекарства".

Бюджет программы медицинских закупок за счет государства в 2021 году будет увеличен в два раза и составит 5-6 миллиардов гривень.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на встрече с представителями бизнеса, сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

"Окончательная номенклатура лекарств для закупок будет сформирована после того, как все регионы подадут свои запросы 1 октября 2020. Закупки лекарственных средств частично будут осуществляться через международные организации Crown Agency и ПРООН, которые выиграли тендер в этом году", - отмечается в сообщении.

Также Минздрав планирует расширить сеть аптек, участвующих в программе реимбурсации "Доступные лекарства".

На встрече с бизнесом министр отметил, что сейчас ведутся переговоры с ведущими разработчиками вакцины от коронавируса.

"Так же, как участник инициативы COVAX, Украина может получить до 8 миллионов доз вакцин. Вакцинация за счет государства будет доступна в первую очередь людям из группы высокого риска. Эта категория насчитывает примерно 1,5 миллиона человек, среди которых медицинские работники и работники образовательного сектора", - приводятся в сообщении слова Степанова.

Справка УНИАН

Централизованные закупки медпрепаратов для лечения гепатитов, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, диабета, инфаркта, инсульта, онкологических и психических заболеваний в Украине с 2015 года осуществляют международные организации (Программа развития ООН, Детский фонд ЮНИСЕФ и британское закупочное агентство Crown Agents).

Остальные лекарства для других заболеваний больницы и государственные учреждения, в частности госпредприятие "Медицинские закупки Украины", самостоятельно закупают через систему Prozorro.

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Автор: Анна Нагорная