Франция выделит 64 миллиона евро на водоснабжение Мариуполя

Завершение проекта запланировано на 2023-2024 годы

Правительство Франции предоставляет Украине льготный кредит в размере 64 млн евро на строительство станции снабжения питьевой водой в Мариуполе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн пресс-конференции сказал чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«Мы рады через этот проект предоставить новую жизнь городу Мариуполю, который, как нам известно, пострадал в рамках конфликта, который до сих пор, к сожалению, продолжается на востоке Украины», - заявил он.

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Дипломат отметил, что этот проект основан в январе 2019 года и с тех пор были проведены все финансовые и административные процедуры для его запуска.

«Все инженерные работы будут начаты уже в течение ближайших недель. Наша политическая цель, я не скрываю этого, сделать все необходимое, чтобы новая станция питьевой воды была введена в эксплуатацию в Мариуполе в 2023 году, самое позднее - в 2024 году», - сказал посол.

Проект предусматривает строительство завода по производству питьевой воды с использованием французских технологий и модернизацию сопутствующей инфраструктуры Мариуполя.

Отдельно посол отметил, что уже рассматривается также возможность через 3-4 года реализовать подобный проект на севере Донбасса в Луганской области, чтобы построить станцию снабжения питьевой водой.

В свою очередь, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что речь идет о предоставлении льготного кредита в размере 64 млн евро на 30 лет с десятилетним льготным периодом по ставке 0,08%.

«На эти средства в Мариуполе будет построена фильтровальная станция, водозаборы, проведены необходимые исследования, где именно и как именно брать и обеспечивать питьевую воду для города, в котором проживает почти полмиллиона жителей», - сказал Резников.

Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года Кабинет министров подписал соглашение с правительством Франции по реализации проекта по обеспечению питьевой водой Мариуполя, стоимость которого составляет 64 млн евро.

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