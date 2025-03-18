Компания "Ланита Инвест", как миноритарный владелец ТРЦ Ocean Plaza, совместно с Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) приняли решение о направлении полученных от работы торгового центра средств на ликвидацию последствий вооруженной агрессии.

1,2 млрд грн, которые были уплачены в государственный бюджет, стали возможными благодаря эффективному управлению активом, в частности профессиональному подходу к аренде торговых площадей.

"Это решение было принято единогласно частным владельцем торгового центра и государством в лице Фонда государственного имущества. Поэтому мы призываем украинцев посещать ТРЦ Ocean Plaza - каждая покупка здесь поможет в восстановлении страны", - отметили в ООО "Ланита Инвест".

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"Ланита Инвест" продолжает выполнять свои обязательства как совладелец актива, эффективно взаимодействует с государством и поддерживает ФГИУ в подготовке ТРЦ Ocean Plaza к приватизации, которая должна стать следующим шагом для привлечения стратегического инвестора и дальнейшего развития актива.

Напомним, "Ланита Инвест" принадлежит компании Q Partners Андрея Иванова и входит в холдинг UDP.