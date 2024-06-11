Курс гривни к евро установлен на уровне 43,46 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 12 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,52 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, незначительно подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 43,46 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,42/40,46 грн/долл., евро – 43,37/43,40 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 11 июня, вырос на 15 копеек и составляет 40,90 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, подешевел на 14 копеек – до 44,30 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 11 июня, вырос на 5 копеек – до 40,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 10 копеек и составляет 44,35 грн за евро.

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