Гривня укрепилась к доллару: курсы валют

Курс гривни к евро снизился до 30,24 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 17 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,74 грн/долл., то есть гривня после двухдневного падения укрепилась к доллару на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,24 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 26,80/26,82 грн/долл., к евро – 30,20/30,22 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 16 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,84 грн/долл., то есть гривня второй день подряд ослабла к доллару - на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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