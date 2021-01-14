По прогнозам Минэкономики, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 гривни/доллар.

Усиление карантинных мероприятий, введено в Украине с 8 до 24 января с целью борьбы с распространением коронавирус, существенно не повлияет на курс гривни к доллару, ведь многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

Читайте такжеЗеленский: зарплата в 5-6 тысяч гривен-это не бедностьОб этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

"Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине", – отметил Устенко.

Он напомнил, что, по прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 гривни/доллар. А эксперты ожидают, что курс гривны в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 гривни/доллар.

Советник Президента отметил, что на курс валюты в Украине влияет ряд факторов. Во-первых, это состояние внешних рынков, которое сейчас активно улучшается. В частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и способствовать укреплению гривны.

Во-вторых, по словам Олега Устенко, приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу.

"Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас самые большие за последние 10 лет", – отметил он.

Кроме того, Устенко напомнил, что уже в новом году Министерство финансов привлекло на двух аукционах по размещению ОВГЗ более 17 миллиардов гривен. Часть из них была номинирована в валюте. Это означает, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривню.

Таким образом, по словам Олега Устенко, создаются основания для укрепления национальной валюты.

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Автор: УНИАН