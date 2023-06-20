Продать доллар в среднем можно по курсу 36,85 грн, евро - 40,25 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 20 июня, остался на предыдущем уровне - 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны ослабился на 8 копеек и составляет 40,98 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,85 грн за долл., евро - 40,25 грн за евро.

Каким будет курс валют этим летом - мнение экспертов и финансистов

Как сообщал УНИАН, по прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, наличный курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 25 июня) будет находиться в достаточно узком коридоре 36,9 - 37,4 гривны за доллар.

По ее словам, рынок будет ориентироваться на отметку 37,2 гривны, которая за последние две недели стала новым равновесным уровнем. Также эксперт указала на довольно слабый спрос на валюту со стороны населения - уже вторую неделю подряд население продает больше валюты, чем покупает.

Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца лета должно быть стабильным. Он подчеркнул, что благодаря нашим партнерам, валютные резервы Украины на сегодня достигли 39 млрд долларов, что является беспрецедентной цифрой за последние 11 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: