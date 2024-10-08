Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро - 45,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 8 октября, остался на прежнем уровне - 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,75 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,10 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром вырос на 2 копейки и составляет 41,47 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 6 копеек и составляет 45,78 грн/евро (курс продажи - 45,63 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 8 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,20 грн/долл., таким образом, гривна незначительно ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 45,22 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 21 копейку.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что если есть возможность, то нужно зарабатывать на гривне. По его словам, пока курс гривны стоит, нецелесообразно выходить из гривневых депозитов до срока их окончания, чтобы не потерять заработанные проценты. В дальнейшем, для получения большей прибыли, есть смысл инвестировать в трехмесячные гривневые ОВГЗ с доходностью 15,5% годовых.

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