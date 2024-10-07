Курс гривны к евро установлен на уровне 45,22 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 8 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,20 грн/долл., таким образом, гривна незначительно ослабла на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна значительно усилила свои позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 45,22 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,17/41,19 грн/долл., евро - 45,20/45,21 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 7 октября остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 10 копеек и составляет 45,90 гривны за евро.

К тому же наличный курс доллара в банках Украины 7 октября снизился на 5 копеек - до 41,50 гривны за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 45,85 гривны за евро, продать евро валюту можно по курсу 45,20 гривны.

Также эксперты традиционно дали советы украинцам, что делать с валютой на этой неделе - продавать или покупать.

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