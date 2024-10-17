Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро - 44,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 17 октября, в очередной раз остался на прежнем уровне - 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не менялся и составляет 45,45 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,80 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром подорожал на 4 копейки и составляет 41,49 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,42 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 8 копеек и составляет 45,42 грн/евро (курс продажи - 45,25 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 17 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 грн/долл., таким образом, гривна незначительно ослабла - на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Относительно евро гривна, в свою очередь, немного укрепилась: официальный курс Нацбанка по евро на четверг установлен на уровне 44,91 грн/евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

В "ПриватБанке" курс доллара к гривне вчера остался на уровне предыдущего дня и составлял 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении тогда же подешевел на 10 копеек и составил 45,50 грн за евро.

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