Курс гривны к евро установлен на уровне 44,91 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 17 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 грн/долл., таким образом, гривна незначительно ослабла - на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, немного укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 44,91 грн/евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,23/41,25 грн/долл., евро - 44,92/44,93 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,40 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 10 копеек и составляет 45,50 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,35 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 16 октября остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,50 грн за евро.

Кроме того, Нацбанк намерен отказаться от расчета официального курса гривны к некоторым валютам. В "черный список" в целом попали более 10 валют, в том числе российский и белорусский рубли.

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