Финансисты готовы чуть уступать по курсам приема или продажи валюты, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 3 ноября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,10 до 41,45 грн/долл. и продажа - от 41,50 до 41,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евровалюты на наличном рынке, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 44,90 до 45,15 грн/евро и продажа - от 45,20 до 45,40 грн/евро.

"В оптовых обменных пунктах (как правило, от 1000 долларов или евро) котировки приема валюты могут быть на 3-5 копеек больше указанных выше котировок приема, а курс продажи валюты гражданам на 2-5 копеек ниже, чем по небольшим суммам", - считает эксперт.

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По его словам, финансисты зарабатывают именно за счет объема операции. Потому они готовы чуть уступать по курсам приема или продажи валюты, добавил Козырев.

Курс доллара и евро в Украине на 4 ноября

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл., таким образом, гривня снизилась на 7 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,97 грн/евро, то есть гривня потеряла 12 копеек.

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