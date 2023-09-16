Большинство обменников 16-17 сентября постарается поддержать тренд на постепенное подорожание валюты, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финансовых компаний 16 и 17 сентября будет колебаться в пределах коридора: прием от 37,80 до 38,15 грн/долл. и продажа от 38,20 до 38,50 грн/долл.

А курс евро в обменниках в субботу и воскресенье будет находиться в пределах: прием от 40,50 до 40,90 грн/евро и продажа от 41,05 до 41,50 грн/евро, прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает "Минфин".

"Страхи" определенной части граждан по поводу возможного скорого отпускания курса сохранятся и на этих выходных, что поддержит тенденцию последних дней, когда, в целом, население покупает наличной и безналичной валюты больше, чем сдает", - отметил эксперт.

По его прогнозу, большинство обменников 16-17 сентября постарается поддержать тренд на постепенное подорожание валюты. Хотя и будут при этом работать в формате "с оборота".

"Особых сюрпризов от обменников ждать не стоит. Как только владельцы обменников будут видеть, что "тяги" нет, они будут корректировать курс продажи или покупки валюты в своих сетях пунктов обмена для стимулирования роста объема операций и зарабатывать таким образом именно за счет оборота", - уверен Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 15 сентября

Напомним, в банковских обменниках наличный курс гривни к доллару 15 сентября ослабел на 5 копеек - до 38,35 грн за доллар. Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составил 41,30 грн за евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 15 сентября остался на уровне предыдущего показателя - 38,00 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении также не изменился и составил 41,10 грн за евро.

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