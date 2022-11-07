Курс евро сегодня составляет 39,20 грн.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 39,99 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 39,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,49 грн за долл., евро - 38,20 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Курс гривни в Украине: что известно

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривни на 25%, до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн / долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

Аналитики прогнозируют, что имеющийся курс доллара в Украине на этой неделе останется в диапазоне 39,5 – 41 грн/долл, вероятность выхода за пределы этого значения незначительна.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что финансовая помощь Украине от партнеров позволит уменьшить давление на гривню в 2023 году.