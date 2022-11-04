Инвестиционный банкир подчеркнул, что очень важна помощь Украине от западных союзников.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что финансовая помощь Украине от партнеров позволит уменьшить давление на гривну в 2023 году.

"Пока Национальный банк Украины печатает ограниченное количество купюр, давление на гривну будет минимальное. Это мы увидели последние несколько месяцев, когда была организована финансовая поддержка Украины нашими партнерами. Мы получаем более 4 миллиардов долларов ежемесячно, что также позволяет уменьшить давление на курс гривны", - пояснил Фурса для "Эспрессо".

Инвестиционный банкир подчеркнул, что очень важна помощь Украине от западных союзников.

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"В следующем году так же, если мы будем получать финансовую помощь, то сможем удержать курс гривны. Финансовая помощь позволит нам, даже при большом дефиците бюджета, избежать значительного давления на национальную валюту", - добавил Фурса.

Курс во время войны:

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Нацбанк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проект госбюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%. По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50.

Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.