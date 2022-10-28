На данный момент наблюдается динамика укрепления курса гривни.

Курс доллара в Украине в ближайшее время может снова подорожать, так как существует опасная тенденция.

Такой прогноз сделал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

По его словам, рост предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне постоянного спроса на нее обусловило сокращение на прошлой неделе объемов чистой покупки иностранной валюты. Это позволило несколько снизить объем чистой продажи Нацбанком иностранной валюты на межбанковском рынке. По этой причине золотовалютные резервы НБУ продолжают падать.

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Однако, как добавил эксперт, в банковской системе находятся до 380 миллиардов гривень свободных средств. В случае ее выброса на валютный рынок с целью спекуляции, рост курса доллара будет неизбежным, считает экономист.

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 27 октября

Напомним, в столичных обменниках 27 октября курс доллара подешевел на 15 копеек – до 40,15 гривень. Курс евро к гривне подорожал на 30 копеек – до 39,60 грн.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 30 копеек – до 39,50 грн/долл. Курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня – 39,40 грн/евро.