Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро – 42,92 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 24 апреля, не менялся и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 10 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,30 грн, евро – по курсу 41,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился – 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 18 копеек и составляет 42,92 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар вырос на 16 копеек, до 39,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 20 копеек и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,80 грн/евро).

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 26 апреля будет находиться в пределах широкого коридора покупки и продажи от 39,20 до 40,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – в пределах от 39,35 до 40,65 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: