Продать доллар можно в среднем по курсу 39,45 грн, евро – 42,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 24 апреля, снизился на 10 копеек – до 39,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 16 копеек, до 39,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 20 копеек и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,80 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 24 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,59 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 19 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,26 грн/евро, то есть гривня выросла на 5 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Среднее значение курса доллара в этом году составит 40,33 гривни, но к концу 2024 года американская валюта достигнет отметки 41,67 гривни за доллар, говорится в консенсус-прогнозе, обнародованном Министерством экономики.

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