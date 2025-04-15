Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 47,39 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 15 апреля, снизился на 15 копеек и составляет 41,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 25 копеек - до 47,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,70 гривни, а евро - по курсу 46,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник подешевел на 18 копеек и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 15 апреля, остался неизменным - 47,39 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 15 апреля снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,90 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне подешевел также на 10 копеек и составляет 47,40 гривни за евро. В то же время, продать европейскую валюту можно по курсу 46,30 гривни за евро.

Национальный банк Украины установил 15 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня значительно ослабила позиции: официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,03 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 11 копеек. Таким образом, евро снова обновил исторический максимум по официальному курсу.

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