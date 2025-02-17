Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 17 февраля, снизился на 7 копеек и составляет 41,88 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня остался неизменным и составляет 43,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,28 грн, евро - по курсу 42,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался неизменным и составляет 42,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 17 февраля, также не изменился - 44,05 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 17 февраля подешевел на 20 копеек и в среднем составляет 42,00 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,40 грн за евро.

Нацбанк установил на 17 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,63 грн/долл., то есть гривна выросла на 17 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,59 грн за один евро, то есть гривна снизилась на 15 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе курсовые колебания на валютном рынке могут быть незначительными и достаточно скудными, а между курсами межбанка и наличного рынка будет достигнут паритет.

Вас также могут заинтересовать новости: