Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,67 грн, евро - 41,15 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 4 сентября, ослаб на 15 копеек - до 37,75 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении ослаб на 40 копеек и составляет 41,20 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,15 гривен, евро - по курсу 40,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,15 грн.

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Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 4 сентября, укрепился на 5 копеек – до 38,10 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни укрепился на 15 копеек и составил 41,50 грн за евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе курс гривни будет колебаться в пределах 37,50-38,5 грн/долл. и 41-43 грн/евро, а спред (разница между курсами покупки и продажи) может быть на уровне 0,5-0,7 грн. ежедневные курсовые колебания могут происходить как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения курсов.

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