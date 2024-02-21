Продать доллар можно в среднем по курсу 38,30 грн, евро – 41,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 21 февраля, вырос на 20 копеек – до 38,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 42,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 9 копеек – до 38,77 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,65 грн). А наличный евро в обменниках сегодня подорожал сразу на 23 копейки – до 42,08 грн/евро (курс продажи – 41,85 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 21 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,48 грн/долл., таким образом, гривня ослабилась на 20 копеек по сравнению с сегодняшним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 41,54 грн/евро, то есть гривня ослабла сразу на 30 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

По информации аналитиков инвестгруппы ICU, на прошлой неделе состоялось одно из крупнейших ослаблений официального курса гривни от момента перехода к управляемой гибкости курса в октябре, при этом НБУ четко демонстрирует возможность контролировать рынок через интервенции, но с постепенным ослаблением курса гривны в течение года.

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