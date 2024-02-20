Курс гривни к евро установлен на уровне 41,54 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 21 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,48 грн/долл., таким образом, гривня ослабилась на 20 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Значительно ослабилась национальная валюта и по отношению к евро. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 41,54 грн/евро, то есть гривня ослабла сразу на 30 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,53/38,55 грн/долл., евро – 41,71/41,73 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 20 февраля, вырос на 20 копеек – до 38,60 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 41,75 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 20 февраля, вырос на 25 копеек – до 38,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 41,85 грн за евро.

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