Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,61 грн, евро – 42,19 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 12 января, подешевел на 10 копеек – до 38,80 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел также на 10 копеек и составляет 42,80 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,20 грн, евро – по курсу 41,80 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,61 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 18 копеек и составляет 42,19 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 12 января, подешевел на 15 копеек – до 39,00 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне подешевел также на 15 копеек и составляет 42,80 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 21 копейку – до 38,90 грн/долл. (продать доллар можно за 38,80 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 11 копеек, до 42,74 грн/евро (курс продажи – 42,50 грн/евро).

Национальный банк Украины на пятницу, 12 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,00 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 19 копеек по сравнению со вчерашним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,74 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим курсом.

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