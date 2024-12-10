Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро - 43,65 грн.

Наличныйкурс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 10 декабря, остался на прежнем уровне и в среднем составляет 41,80 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,65 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,85 грн/долл., что на 10 копеек выше вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,80 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос также на 10 копеек и составляет 44,45 грн/евро, курс продажи - 44,25 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 10 декабря, составляет 97 094,04 долл., отойдя от рекордного показателя. В гривне ее цена сегодня составила 4 043 948,64 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 10 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/доллар. Таким образом, гривна ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, немного укрепилась: официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,85 гривен за один евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

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