Вытеснение золота как "альтернативной" валюты свидетельствует о большом потенциале роста стоимости биткоина.

Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов.

Читайте такжеШвеция изучает возможность перехода на цифровые валютыОб этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на отчет JPMorgan.

Отмечается, что текущая рыночная капитализация биткоинов в 575 миллиардов долларов должна вырасти в 4,6 раза, чтобы соответствовать общему объему инвестиций частного сектора в золото через биржевые фонды или слитки и монеты.

"Вытеснение золота как "альтернативной" валюты свидетельствует о большом потенциале роста стоимости биткоина в долгосрочной перспективе.

Но сближение волатильности между биткоинами и золотом вряд ли произойдет быстро, и, на наш взгляд, это многолетний процесс. Это означает, что теоретическую цену на биткоин - 146 тысяч долларов - следует рассматривать как долгосрочную", - пишут эксперты JPMorgan.

В то же время стратеги предупредили, что нельзя исключать возможность возникновения спекулятивной мании, которая уже в ближайшее время может подтолкнуть курс биткоина к 50-100 тысячам долларов. Однако такие ценовые уровни окажутся неустойчивыми, добавили в JPMorgan.

По состоянию на 12: 59 5 января (по Киеву), по данным Coin Desk, стоимость биткоина составляла 31 413 долларов.

Что этому предшествовало

Стоимость криптовалюты Bitcoin, что уже несколько недель подряд била собственные исторические рекорды потеряла за сутки 11,7% и в понедельник упала ниже отметки в 29 тысяч долларов.

Потеря в стоимости наблюдается после скачка 2-3 января, когда криптовалюта прибавила в стоимости более 4 тысяч долларов с пиком в 34 366 долларов.

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Автор: УНИАН