Журналисты выяснили, сколько закарпатские таможенники кладут в свои карманы, а не в бюджет Украины (видео)

Перевозки товаров под реализацию прикрываясь посылками - древняя схема, на которой перевозчики скорее "дойные коровы", чем бенефициары.

Как провезти в Украину что угодно? Платишь 300-500 евро – и хоть бананы и картины Порошенко вези! Но на границе с Венгрией схема, золотящая местных «смотрящих», дала сбой. Десятки микроавтобусов не пускали в Украину. Возмущенные люди, среди которых были и обычные контрабандисты, подняли такой бунт, что временный глава украинской таможни Игорь Муратов и главный пограничник Сергей Дейнеко лично прилетели на границу договариваться.

Журналисты программы "Гроші" попытались выяснить, какова же схема теперь будет работать на границе.

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На выходных на Закарпатье водители с "посылками" от заробитчан заблокировали въезд в Украину. Последние дни весны могут стать последними дня сделок закарпатских таможенников. Из-за СБУ и Нацполиции которые приехали проконтролировать их деятельность, остановилась схема, которая работала десятилетиями.

"Ситуация, которая складывается сегодня на границе, не является новой, она является постоянной. Вопрос только в том, когда договорились, с кем договорились и на каком этапе", - говорит адвокат Ярослав Романчук.

Почувствовав, что пахнет паленым, таможенники начали работать по закону, поставив перевозчиков, зарабатывающих перевозкой "посылок" из ЕС (преимущественно из Италии), перед фактом: нужно платить в бюджет 1 евро с каждого килограмма груза.

Однако перевозчиков такие условия не устроили и они перекрыли границу, и даже сбросили с дороги машину пограничников. Чтобы успокоить протест, пришлось вызвать полицию и Нацгвардию. А когда ничего не получилось, то из Киева прилетели главный пограничник Сергей Дейнеко вместе с временным главой таможенников Игорем Муратовым.

Только после переговоров с протестующими, сойдясь на единой цене растаможки в 55 центов за килограмм, десятки владельцев "бусов" согласились платить.

Главный таможенник Чопа отчитывается о победе: каждая машина - это 15 тысяч гривень в бюджет Украины.

"В среднем из автобуса выходит платить от 12 до 16 тыс грн, в зависимости от количества товара ", - отметил и.о главы Закарпатской таможни Александр Богош.

Лишь за одни сутки на таможне удалось собрать немаленькую сумму - 2,3 млн грн, из которых более 1,5 млн грн из итальянских "бусов".

Вот только это событие может стать серьезной проблемой для охранников границы и наполнителей бюджета. Губернатор Закарпатья прямо говорит: раньше эти деньги шли в чьи-то карманы, а не в бюджет.

"Были определенные коррупционные схемы, которые формировали незаконные объемы этих платежей в карманы должностных лиц, а не в бюджет государства", - отметил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

Перевозки товаров под реализацию прикрываясь посылками - древняя схема, на которой перевозчики скорее "дойные коровы", чем бенефициары.

"Для того, чтобы такие схемы работали, задействовано очень много различных структур: это и СБУ, и таможня, и обычная налоговая, может быть и прокуратура, и суды", - убежден директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

На камеру водители, видимо, боясь последствий, лишь намекают на дань для таможенников и пограничников, без деталей.

И все же один из водителей - Сергей - на условиях анонимности назвал "расценки" Закарпатской таможни: 500 евро и вези, что хочешь! Тех, кто так делает, по словам Сергея, не более 20%. Другие действительно возят посылки гастарбайтеров, но и они платили дань: от 100 евро.

По словам водителя Сергея, контрабандист - это "человек в черной форме, который проверяет груз на наличие контрабанды". То есть это непосредственно должностное лицо, которое должно бороться с контрабандой, с ввозом запрещенных товаров, но вместо того, чтобы бороться, оно зарабатывает и довольно-таки неплохо!

Количество этих итальянских "бусов", как и наших людей в Италии, немалое - до тысячи за месяц пересекают украинскую границу.

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